Conte resti straniero a Napoli altrimenti è la fine ma lui lo sa già

è la(ma lui lo sa già)Hanno ragione i giornalisti di Libero che oggi hanno pubblicato un articolo il cui senso è racchiuso nelle prime righe: “L’Antoniodi qualche anno fa sarebbe diventato una furia nel vedere tutta quella gente all’aeroporto di Capodichino. Cos’è sta roba? Non abbiamo mica vinto lo scudetto”. È profondamente vero. Anche se l’episodio vastualizzato. In quel marasma, forse pure emozionato per quel bagno di folla (ci mancherebbe), non aveva scelta. E magari ha preso il megafono anche nella speranza di accelerare l’operazione “ritorno a casa”.È inutile stare qui a spiegare che festeggiamenti alla ventunesima giornata di campionato, quando si è praticamente in testa a pari punti con un’altra squadra (peraltro più forte), sono qualcosa di estraneo a qualsiasi manuale della vittoria.