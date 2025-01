Lanazione.it - Colite ulcerosa e poliposi: rivoluzione nella cura grazie a una biostampante innovativa

Pisa, 20 gennaio 2025 - Un dispositivo rivoluzionario potrebbe trasformare il trattamento diadenomatosa familiare: unacolonoscopica capace di rigenerare la mucosa e la sottomucosa dell’intestino, evitando interventi chirurgici invasivi come la proctocolectomia. Questo il cuore del progetto europeo Tentacle, che prenderà il via nel gennaio 2025 e vede tra i protagonisti l’Università di Pisa. Attualmente, le malattie del colon-retto colpiscono circa 2,2 milioni di persone in Europa. Tra queste, lae laadenomatosa familiare spesso richiedono la rimozione di colon e retto, un’operazione che compromette pesantemente la qualità della vita dei pazienti. Il progetto Tentacle punta a cambiare radicalmente questo approccio con una strategiae personalizzata che sfrutta la biostampa per rigenerare i tessuti intestinali.