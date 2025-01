Ilfattoquotidiano.it - Cavallo muore durante la festa di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali: è scivolato mentre trainava il carro. Gli attivisti: “È uno schifo”

, perdendo l’appoggio sulla strada, ed è sbattuto a terra davanti alla folla. Sarebbe questa la dinamica che ha portato alla morte di unla tradizionalediad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Una tragedia che ha scosso la comunità proprio in occasione dei festeggiamenti dedicati al santo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno tentato di ricostruire le dinamiche dell’incidente: l’animale sarebbeiled è caduto addosso ad un altro, sbattendo poi a terra. Come abbia fatto a perdere l’equilibrio, invece, resta ancora un mistero. Ma pare che la viscosità della strada possa aver giocato un ruolo fondamentale nel far perdere stabilità all’animale.“I percorsi erano autorizzati e di facile percorrenza”, specificano gli addetti alla sicurezza.