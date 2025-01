Game-experience.it - Banjo-Kazooie ha il potenziale per “rivaleggiare con Mario 3D”, secondo lo sviluppatore di Ori

dovrebbe tornare sotto i riflettori e sfidare Supernel regno dei platform 3D,Thomas Mahler, CEO di Moon Studios. Loha infatti dichiarato che il franchise di Rare, se sviluppato con cura, ha ilper competere con i migliori giochi di. Tuttavia, Microsoft ha lasciato il brand in sospeso dal 2008, perdendo l’occasione di sfruttare una delle sue IP più amate.Ricordiamo infatti che Microsoft non ha sviluppato nuovi titoli dida anni, nonostante i primi due giochi per Nintendo 64 siano considerati pietre miliari del genere platform. L’ultimo tentativo,: Nuts & Bolts, pur sperimentando con meccaniche creative, non ha ottenuto il consenso unanime dei fan.Mahler ha quindi sottolineato come un rilancio della serie, affidato ovviamente ad un team di sviluppo di talento, potrebbe attrarre un vasto pubblico, in particolare le famiglie, andando in questo modo a colmare un vuoto nell’attuale offerta di giochi Xbox.