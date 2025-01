Lettera43.it - Australian Open, Sinner batte Rune e raggiunge i quarti di finale

Jannikprosegue la sua corsa agli2025,ndo ididopo aver vinto contro Holgerin quattro set (6-3, 3-6, 6-3, 6-2). Il numero uno del mondo ha dovuto affrontare anche un problema fisico che ha messo a rischio la sua tenuta nel match.: «Mattinata strana, non ho disputato il riscaldamento»Dalla metà del secondo set, durante un cambio campo l’altoatesino ha mostrato segni di difficoltà, con mani tremanti e problemi di stabilità. Nel terzo set, dopo il quinto game, ha richiesto un medical time-out, restando fuori dal campo per 11 minuti. A margine del matchnon ha specificato quale fosse stato il problema, ma forse si è trattato di un colpo di colore. «È stata una mattinata strana, non ho neanche disputato il riscaldamento. Parlare con il dottore mi ha fatto bene», ha detto Jannik durante l’intervista in campo.