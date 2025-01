Oasport.it - Australian Open, De Minaur-machine strapazza Michelsen, Shelton piega un Monfils affaticato

Leggi su Oasport.it

Alex Dee Bensaranno gli avversari di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego ai quarti di finale degli. La parte alta di tabellone dello Slamo sarà popolata di ben due giocatori italiani che hanno superato in quattro set i loro impegni negli ottavi: Sinnerndo Holger Rune nonostante qualche malessere fisico, Sonego battendo uno stanco Learner Tien e conquistando per la prima volta l’accesso ai migliori otto di un Major.Per Desi tratta della prima volta ai quarti di finale nello Slam di casa, l’unico Major in cui non c’era ancora riuscito: lo scorso anno aveva ceduto ad Andrey Rublev al termine di una battaglia che gli aveva precluso la possibilità di sfidare Sinner, possibilità che invece avrà a disposizione quest’anno. Una prestazione da “De” quella contro Alexche è sconfitto con il punteggio di 6-0 7-6(5) 6-3 in poco più di due ore.