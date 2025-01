Ilfattoquotidiano.it - Australian Open 2025, Sinner parla del malore in campo nel match con Rune: “Il medico mi ha dato un grande supporto”

Jannikha dimostrato di saper superare qualsiasi tipo di ostacolo. Ilcontro Holgerè stato l’esempio perfetto. L’altoatesino ha battuto il danese per 6-3, 3-6, 6-3, 6-2 compiendo un passo importante verso la conferma del titolo all’. L’italiano è stato capace di gestire l’esuberanza die soprattutto di superare un malessere che si è manifestato in maniera lampante nella seconda metà del secondo set.Un momento molto complicato per il numero uno al mondo, costretto prima a cedere il secondo parziale e poi ottimo nel affrontare una serie di palle break all’inizio del terzo, mettendo a segno su una di queste un punto fenomenale. Alla fine, la testa diha fatto la differenza, mentrepur disputando un belè apparso ancora incapace di approfittare e gestire i momenti clou.