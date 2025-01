Atletica Mattia Furlani verso l’esordio in stagione | in gara il 4 febbraio a Ostrava

Leggi su Ilfaroonline.it

Mancano pochi giorni aldinella nuovadell'. E nelle competizioni indoor, di questi mesi che precedono laestiva, il vicecampione europeo di Roma e il bronzo olimpico di Parigi 2024 nel salto in lungo segna in calendario la data del 4.Gareggerà al Czech Indoor Gala di, tappa Gold del Continentale Tour, dove esordirà anche Leonardo Fabbri (leggi qui).L'Azzurro delle Fiamme Oro punta agli Europei Indoor di Apeldoorn, dal 6 al 9 marzo e ai Mondiali di Nanchino, in Cina, dal 21 al 23 marzo.Il 16sarà anche alla Copernicus Cup, di Torun. In pedana sfiderà il campione olimpico, mondiale ed europeo Miltiadis Tentoglou.Foto Grana/Fidal