Armando Testa acquisisce il 30% di Redabissi leader nel MarTech

Il gruppo, guidato da Marco, presidente e amministratore delegato, prosegue nel percorso di arricchimento della propria offerta digitale con l'acquisizione di una prima quota pari al 30% della societàdi Torino. Nata 5 anni fa dall'intuizione del suo ceo Lucio Gamba con i soci Alessandra Mangiavacchi, Claudio Antonaci e Marco Tomatis,oggi è una delle aziende riconosciute tra le prime del settoreper la capacità innovativa, la continua e costante crescita e la solidità. Nella pancia di Redabiss si trova la piattaforma RedHab, uno strumento di social media publishing adottato attualmente da oltre 150 aziende di ogni dimensione e settore merceologico. Attiva in più di 40 paesi nel mondo, la piattaforma RedHab è in grado di creare una efficace sinergia di comunicazione tra brand e retailer attraverso i social network, grazie ad un progetto innovativo per il quale ha ricevuto i riconoscimenti di partnership da parte di Meta, Google e Linkedin.