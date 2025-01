Lanazione.it - Anpi, Balocchi eletto alla presidenza

Giulioè il nuovo presidente provinciale dell’. Lo ha deciso il Comitato Direttivo nella seduta di ieri che haanche la nuovaformata da Antonella Coppi e Graziano Poli. Segretaria è stata confermata Anna Marina Copponi. Si è così concluso il periodo transitorio che si era aperto il 14 dicembre con le dimissioni del preidente Luciano Calì. "Adesso – si spiega – sarà convocata l’assemblea dei delegati al Congresso per procederesostituzione dei componenti il Direttivo, che nel frattempo sono decaduti per motivazioni varie, anche per dare giusta rappresentatività della base sociale che da circa 900 iscritti nel 2021 è passata a circa 1.350 nel 2024". L’comunica inoltre che l’unica casella di posta elettronica ufficiale è