Sacconi e la parabola di Bettino. Fu cancellato a colpi di ipocrisia. A pagare sono stati gli italiani

L’anniversario della morte diCraxi ripropone innanzitutto la ragione della fragilità politica, economica e sociale dell’Italia dopo di lui. Egli non è stato tanto o solo il capro espiatorio di un ceto politico interamente partecipe del finanziamento illecito, quanto soprattutto l’obiettivo mirato di chi ha voluto far saltare il banco all’atto della fine del comunismo. Craxi, con l’annunciato ritorno a Palazzo Chigi, avrebbe lungamente guidato e plasmato la nuova stagione politica successiva alla caduta del Muro. Le sue ambizioni erano note. Modernizzare l’Italia, renderla protagonista in Europa e nel Mediterraneo, cambiarne la geografia elettorale. Atlantista convinto (suoi i missili a Comiso), pretendeva tuttavia che nelle aree geopolitiche limitrofe si dovesse affermare il legittimo interesse nazionale (ed europeo), specie in Africa e in Medioriente.