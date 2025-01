Sport.quotidiano.net - Ruocco e Mancuso a segno. Mantova, finalmente: prima vittoria esterna

CITTADELLA (Padova)stagionale in trasferta per ilche infrange un autentico tabù e compie un passo in avanti prezioso nella classifica di Serie B. Il primo blitz esterno la squadra di Possanzini riesce a firmarlo proprio in occasione del confronto diretto in casa del Cittadella, conquistando così punti che valgono doppio e rappresentano una preziosa iniezione di fiducia. I virgiliani non vincevano lontano dal Martelli dallo scorso marzo, quando si imposero a Crema. Sabato 25 i biancorossi torneranno tra le mura di casa e ospiteranno la Sampdoria dopo una prestazione al Tombolato che conferma come Burrai e compagni possiedano le carte in regola per raggiungere l’obiettivo salvezza. Sono gli ospiti i primi a rendersi pericolosi. Il risultato si sblocca al 34’, conche riceve un preciso assist di Mensah e batte Kastrati.