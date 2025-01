Ultimora.news - Oroscopo settimanale Paolo Fox: classifica e previsioni dal 20 al 26 gennaio 2025

Leggi su Ultimora.news

Cosa ha in serbo l'diFox per la settimana dal 20 al 26? Mercurio in Capricorno e Venere in Pesci, saranno incisivi. Tra i segni più fortunati spiccano il Toro, lo Scorpione e il Pesci, mentre il Cancro sarà pieno di pensieri. Approfondiamo leastrologiche fino al prossimo 26/1.Fox dal 20 al 26: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - Amore: settimana decisiva per le questioni di cuore, ma da febbraio otterrete ancora di più. Delle coppie affronteranno qualche spesa domestica, mentre i più giovani saranno alla ricerca di qualcuno da amare e potrebbero persino trovarlo. Lavoro: si verificheranno dei grossi eventi, preparatevi. Forse avrete a che fare con delle questioni di denaro e parenti. Fortuna: ???? Toro - Amore: l'diFox prevede tantissima passione.