Ilfattoquotidiano.it - “Mettiti un Amplifon”: Rita Pavone contro Donatella Rettore a “Ora o mai più”. Ecco cosa è successo con Valerio Scanu

Botta e risposta tradurante l’ultima puntata di Ora o mai più, il music show condotto da Marco Liorni su Rai 1. A scatenare il breve battibè stata l’esibizione di, sulle note di Fortissimo, insieme alla sua coach, ovvero la cantante torinese.Chiamata a giudicare la performance, però,confessa di aver avuto qualche problema a commentare il cantante in gara: “Sarebbe stato meglio se a cantare ci fosse stato solo. Sentivofortissima, ma non ho sentito. Forse doveva cantare di più, le note alte sono rimaste.”, spiega la cantante, prima di essere interrotta, però, da. “Accipicchia, se tu non parli delle note alte che lui ha fattoun“, replica. Che poi aggiunge: “Ha preso delle note altissime, infatti sono dovuta andare giù”, sostiene l’artista piemontese.