Marcus Thuram via per 70 milioni, destinazione da urlo

sta trascinando l’Inter in Serie A e Champions League e per questo ha attirato su di sé l’interesse dei top club europei: c’è uno pronto a fare follieIl centravanti francese è arrivato a parametro zero dalla Germania e ha conquistato tutti nel giro di un anno e mezzo. Ora Marotta deve resistere all’assalto di alcune corazzate della Premier League, che possono spingersi fino a 70di euro per il figlio d’arte.via per 70da(TvPlay – ANSA) I suoi 12 gol in Serie A, che gli valgono il titolo vice capocannoniere alle spalle di Retegui, sono un biglietto da visita davvero non male.è arrivato all’Inter con un ruolo non ben definito. Nel Borussia Monchengladbach era una seconda punta, che poteva agire anche da centravanti ma con numeri non straordinari.