Amica.it - Lucio Corsi sarà in gara a Sanremo 2025 con il brano "Volevo essere un duro". Un artista davvero fuori dal coro. Ce ne ha parlato in una trattoria di Milano

, incon ilun, si racconta da un tavolo dell’AnticaAmbrosiana divicino a casa, zona Niguarda, dove pranza da anni. «Qui mi sento come nel ristorante di mia nonna in Maremma. Non mi piace lache si atteggia. Nelle canzoni invece mi piace calarmi in altri tempi, in altri panni», dice il cantautore toscano 32enne. Sembra arrivare da un altro pianeta,. Appassionato di Rino Gaetano,Dalla, Ivan Graziani, Paolo Conte. Non ama le canzoni «che parlano di cose normali, di cose che già si conoscono. Voglio storie senza tempo, che mi portino avanti nel futuro oppure indietro nel passato. Anche se vivo nella realtà».