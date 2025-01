Sport.quotidiano.net - Lampo Lautaro, prepotenza Dumfries e ancora Thuram: l’Inter spazza via l’Empoli nella ripresa

Milano, 19 gennaio 2025 – L'Inter fa felice Simone Inzaghi in tribuna, batte l'Empoli, torna a -3 dal Napoli con una gara in meno e chiude con un sorriso una settimana non semplice dopo il pareggio con il Bologna. Il tecnico nerazzurro non ottiene notizie rassicuranti dalle sue seconde linee, ma si prende i tre punti (3-1 il finale) e unin stile 2024, decisivo con una staffilata figlia solo ed esclusivamente del suo talento prima del raddoppio die della tredicesima marcatura in Serie A di Marcus(-1 dall'atalantino Retegui).senza Bastoni, Calhanoglu, Mkitharyan eè un’altra squadra, e non potrebbe essere altrimenti. Anche con Asllani a giocare il miglior primo tempo della sua tormentata storia in nerazzurro, oMartinez a combattere a tutto campo, manca il controllo del ritmo, la rapidità di ripartenza, la profondità.