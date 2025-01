Juventusnews24.com - Kelly Juve, il Newcastle detta le condizioni per la cessione: a queste cifre l’affare va in porto! I dettagli

di RedazionentusNews24, illeper la: ava in! Igli e le ultimissime sul calciomercato bianconeroNelle ultime ore al mercatoè stato proposto anche il nome di Lloyd, già accostato al Milan nelle scorse sessioni prima che si trasferisse al.Come confermato da Alfredo Pedullà il difensore inglese è stato proposto da alcuni intermediari inultime ore. I Magpies non chiudono le porte di una possibile, anzi, hanno già fissato il prezzo: per una cifra compresa tra i 15 e i 18 milioni di europuò andare in.