Israele-Hamas da oggi la tregua | in giornata il primo scambio di ostaggi

(Adnkronos) – Scatta nella mattinata di, 19 gennaio, latranella Striscia di Gaza. Il cessate il fuoco temporaneo entrerà in vigore alle 8.30 ora locale (le 7.30 in Italia). Seguirà in, secondo quanto previsto dall’intesa siglata venerdì 17, iltrae prigionieri palestinesi. L’incognita sui nomi dei primi 3 dei 33 israeliani rapiti dache verranno riconsegnatiè stata ieri al centro delle prime tensioni su quella che appare come unamolto fragile. “Non andremo avanti con l’accordo finché non riceveremo una lista degliche verranno liberati, come concordato”, ha tuonato il premier israeliano Benjamin Netanyahu avvertendo che “non tollererà violazioni dell’accordo. La sola responsabilità ricade su”.