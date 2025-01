Panorama.it - Instagram: in arrivo limitazioni per gli utenti under 16

Novità in casa. Dopo l’annuncio dello stop ai filtri di bellezza, adesso è giunto il momento di dedicarsi aglipiù giovani che affollano il social network. Questione certamente delicata: sono anni che, anche a livello medico-scientifico, ci si interroga su come il sempre più tempo trascorso in Rete possa impattare sulla salute delle nuove generazioni. Sebbene Internet abbia moltiplicato le opportunità in vari ambiti, gli esperti paventano un’associazione significativa tra l’utilizzo smodato dello smartphone e disturbi quali l’ansia, la depressione, la perdita del benessere soggettivo e dell’autostima, nonché la probabilità di sviluppare una vera e propria dipendenza da telefonino. Gli adolescenti sono quelli più colpiti dal risvolto negativo dell’innovazione tecnologica: non è un caso che negli ultimi anni siano aumentati i casi relativi al cyber bullismo, alle vendette sessuali tramite foto rubate, alle sfide nate per gioco e poi conclusesi in tragedia.