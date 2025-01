Quotidiano.net - Il sapere conteso, nuova scuola e vecchi tic

Roma, 19 gennaio 2025 – A che serve essere istruiti? A che serve la? A trovare un lavoro, a diventare “bambini veri” come impara a sue spese Pinocchio il burattino, a ritagliarsi un posto nel mondo, una dimensione di cittadinanza, un margine di libertà, una consapevolezza della nostra intelligenza ma anche delle nostre emozioni, una chiave di lettura che valga per decifrare noi stessi, oltre che il mondo che ci sta attorno? Sono certamente tutte risposte plausibili, e valide. Ne fa una sintesi magistrale Zygmunt Bauman, il filosofo che per primo parlò di “società liquida”, con queste parole: “Se pensi all’anno prossimo semina il granturco. Se pensi ai prossimi dieci anni pianta un albero. Se pensi ai prossimi cento anni istruisci le persone”. L’istruzione e lasono una semina di prospettive , il campo su cui si misurano la creatività e la fertilità di un popolo e il perimetro entro cui un popolo si riconosce.