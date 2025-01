Ilnapolista.it - Il Napoli a Bergamo ha vinto alla maniera del Real Madrid (Repubblica)

Leggi su Ilnapolista.it

Ilhadel, con Enrico Currò, analizza la serata dele ricorda le similitudini con un altro 3-2 quello con cui ilha sbancato in casa dell’Atalanta in Champions.Scrive:Al, per vincere qui 3-2, erano state necessarie le prodezze dei tenori Mbappé, Vinicius e Bellingham. Poco più di un mese dopo ilha replicato l’impresa, al culmine di una serata ugualmente spettacolare. L’hanno firmata Politano, McTominay e Lukaku con la partecipazione straordinaria dell’orgoglioso Neres. Che la capolista dovesse soffrire lo aveva confermato una duplice premessa: lo 0-3 del San Paolo all’andata e stavolta il precoce svantaggio (fiammata di Retegui) nella tana avversaria, con l’aggravante dell’incipiente nostalgia per Kvaratskhelia, transfuga a Parigi.