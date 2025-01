361magazine.com - Giulia Salemi torna sui social dopo il parto e racconta tutto ai fan (Video)

e Pierpaolo Pretelli hanno avuto un bimbo lo scorso 10 gennaio e lo hanno svelato un po’ in ritardo per godersi tutta la bellezza di essere diventati genitori. Oggita suie Pierpaolo Pretelli hanno avuto un bimbo lo scorso 10 gennaio e lo hanno svelato un po’ in ritardo per godersi tutta la bellezza di essere diventati genitori. Oggita suie in unl’emozione di essere diventata mamma “immersa nella sua bolla”. L’influencer ha spiegato di non aver avuto il tempo per rispondere ai messaggi perché si è voluta dedicare a suo figlio Kian e che questa è la cosa più bella della sua vita. Inoltre ha anticipato che si rimetterà al lavoro presto perché diventare mamma non significa abbandonare le proprie aspirazioni e i propri sogni.