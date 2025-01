Inter-news.it - Farris: «Inter, contro l’Empoli una chance. Asllani? Non male col Bologna!»

-Empoli conclude la ventunesima giornata di Serie A. Prima che le due squadre scendano in campo Massimiliano, che questa sera sostituirà lo squalificato Simone Inzaghi, spiega le sue sensazioni sul momento e sulla partita.ASTERISCO –vistato da Dazn nel pre-partita di-Empoli, Massimilianodichiara: «Giocare con l’asterisco non è facile, soprattutto all’esterno, non nello spogliatoio. Si parla di “virtualmente”, “potenzialmente”, e invece il Napoli è lì su e stasera c’è l’occasione per prendere veramente tre punti e solo il campo te la può dare. Che sensazioni ci sono dopo il pareggioil? Tu studi e prepari qualcosa, anche se il tempo non è tantissimo, però ci aspettiamo una squadra abituata a fare pressioni alte, quindi dovremmo essere pronti a costruire sotto pressione.