Lapresse.it - Ddl sicurezza, la risposta del quartiere alla violenza in piazza

Si sono dati appuntamento di mattina presto per evitare traffico e assembramenti. Tutti “armati” di vernice e pennello, quelli di Retake Roma delSan Lorenzo, hanno invitato gli abitanti a “ripulire” i muri dele la facciata dBasilica dalle scritte rimaste dopo il passaggio della manifestazione contro il ddldi due giorni fa. Una manifestazione sfociata in scontri che ha lasciato sul campo qualche ferito ma anche tante cicatrici indelebili che “lanciano messaggi di odio”. “Siamo qui per riappropriarci del bello della nostra città – spiega Giuseppe Romiti di Retake – ma anche per cancellare messaggi d’odio che non servono a nessuno. Questo– prosegue Romiti – ha una storia di resistenza e di conflitto ma non possiamo accettare che esistano persone che si ritengono gli unici sostenitori di questo passato.