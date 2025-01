Justcalcio.com - CdS – Calciomercato Lazio, per Casadei l’ostacolo è la formula: i dettagli

2025-01-19 12:00:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere:Roma – Tredici milioni rispetto ai 15 chiesti, il prezzo può anche essere giusto per convincere il Chelsea a venderealla. Ma lano. Lotito e Fabiani all’estero possono chiudere il prestito gratuito fino a giugno, non biennale come in Italia. Termini del riscatto, pagamento, dini e recompra. Sono iche non quadrano, almeno finora. Il Chelsea tra l’altro può definire un ultimo prestito rispetto ai sei previsti, non può sbagliare i calcoli, il rischio è che si verifichi uno stop al tesseramento come nel caso di Kolo Muani con la Juve: il PSG aveva già chiuso sei prestiti prima di cederlo. L’acquisto è bloccato. Gli scenariSurestano Torino e Monaco. Il guaio qual è? Uno dei due club può chiudere in settimana.