Caro vecchio quartino di vino. Il recipiente che in Italia abbiamo dimenticando mentre negli Stati Uniti torna di moda

I ristoranti statunitensi stanno riscoprendo (e in alcuni casi scoprendo) il “” nella loro carta dei vini. Un modo per cercare di contrastare il calo dei consumi die incuriosire le nuove generazioni. Eilsi diffonde lungo il Nord America, insempre meno osterie e trattorie lo propongono in carta. Eppure il “quarto di litro” è nato qui, in particolare nelle osterie romane del 1600. Un periodo in cui a seconda della “sete” del bevitore o delle sue disposizioni economiche, si ordinavano tubbi, fojette, chirichetti o sospiri. Una Roma che non esiste più, ma che non è stata dimenticata del tutto. Le origini di queste unità di misura? Un’imposizione, con tanto di bolla papale, di papa Sisto V Peretti.Se l’oste mette l’acqua nelA cavallo del 1500 e il 1600 ilordinato in un’osteria veniva spillato e servito in una brocca di metallo o terracotta.