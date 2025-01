Sport.quotidiano.net - Cagliari-Lecce 4-1, rimonta rossoblù nel secondo tempo

, 19 gennaio 2025 - Chiudere in svantaggio un primoquasi dominato sembra il presagio di un pomeriggio complicato, invece ilrientra dagli spogliatoi con la faccia cattiva e travolge il, che si era illuso con Pierotti. Laè firmata da Gaetano, Luperto, Zortea e Obert e facilitata anche dall'espulsione rimediata dopo on field review da Rebic, reo di un pestone a Mina, dal canto suo non nuovo a imbattersi in duelli al limite della regolarità con l'avversario di turno. Il croato cade nella rete del colombiano, così come a cadere sono i giallorossi, che in classifica subiscono il sorpasso proprio dei sardi, per una bagarre che nella parte destra della classifica vede coinvolte diverse squadre nel giro di pochissimi punti. Le formazioni ufficiali Nicola sceglie un 4-4-1-1 aperto da Caprile, protetto da Zappa, Mina, Luperto e Obert, con Zortea, Makoumbou, Adopo e Felici a centrocampo: davanti c'è Piccoli, assistito da Viola.