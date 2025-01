Napolipiu.com - Atalanta-Napoli, Conte: ‘Con questa squadra andrei in guerra”

in”">Il tecnico azzurro analizza la vittoria contro l’ed evidenzia i progressi della. Sulla questione Kvara e mercato mantiene una posizione chiara.Ilcontinua la sua marcia in vetta alla classifica dopo la vittoria contro l’. Nel post-partita, Antonioha analizzato ai microfoni di Sky Sport la prestazione dei suoi uomini, sottolineando la crescita dellarispetto al match di andata.“è unache è cresciuta tantissimo. Due mesi e mezzo fa l’ci ha fatto tre gol in casa nostra. Oggi è stata una partita completamente diversa”, ha esordito il tecnico salentino, che ha poi aggiunto: “Avevo detto che avremmo visto al ritorno, se ci fossimo incontrati anche un po’ più in là la nostra crescita sarebbe stata ancora più evidente”.