Inter-news.it - Asllani: «Tifoso dell’Inter, che bello lo scudetto! Difficile lasciare Empoli»

Leggi su Inter-news.it

è il protagonista della nuova intervista del Matchday Programme in vista di Inter-, gara in programma oggi. Il centrocampista albanese parla della sua esperienza in nerazzurro e della sua crescita. CRESCITA – Kristjanal terzo anno all’Inter, parla così della sua crescita: «Indossare questa maglia fa sempre un certo effetto. Sono arrivato a 20 anni, ora ne ho 22, ho un Europeo sulle spalle e sicuramente mi sento maturato anche se devo continuare a lavorare. Per me è fondamentale avere un gruppo unito, i miei compagni mi hanno sempre sostenuto dentro e fuori dal campo e mi hanno aiutato a crescere. La mia sfida più grande? Venire qui all’Inter, ma continuando a lavorare mi sono tolto qualche soddisfazione e poi l’Europeo con l’Albania. Quando ho salutato l’per arrivare all’Inter da una parte è statoperché lasciavo una squadra in cui avevo giocato 13 anni ma dall’altra sapevo che stavo intraprendendo un percorso che avevo inseguito tanto».