A che ora lo sci alpino oggi in tv: startlist superG Cortina e slalom Wengen, programma, streaming

Prosegue il fine settimana della Coppa del Mondo di sci2024-2025: gli uomini saranno ancora adopo ile la discesa di ieri, mentre le donne scenderanno in pista dopo la discesa ad’Ampezzo.Inc’è unoe un: al maschile si riparte acon il classico. Si riprende dopo la bellissima discesa di ieri che ha visto vincere Marco Odermatt e ilche ha visto trionfare Franjo von Allmen. Difficile sperare in un buon risultato per l’Italia tra i pali stretti: la speranza è sempre quella che si sblocchi Alex Vinatzer.Al femminile si corre sulla mitica Olympia delle Tofane con Federica Brignone e Sofia Ga che hanno dimostrato di essere in forma. La bergamasca ha vinto la discesa arrivando a 26 vittorie in Coppa del Mondo, podio per la valdostana che si è portata in testa alla classifica generale.