Turismo | a Roma record storico nel 2024 con 514 milioni presenze Gualtieri orgogliosi

Romadailynews.it - Turismo: a Roma record storico nel 2024 con 51,4 milioni presenze, Gualtieri “orgogliosi”

Leggi su Romadailynews.it

Con 51,4die 22,2di arrivi,nelha stabilito il propriosul. Rispetto al primato raggiunto nel 2023, la Capitale come rivelano i numeri dell’Ente bilaterale deldel Lazio ha registrato +4,5 per cento die +5,63 per cento di arrivi.“e’ sempre piu’ Capitale del. Questo nuovoci riempie d’orgoglio e conferma che stiamo andando nella direzione giusta. Con i grandi eventi, sia culturali che sportivi, abbiamo dato ai turisti di varie fasce d’eta’ nuovi motivi per visitareo per tornarci. Continueremo su questa strada, migliorando ulteriormente la qualita’ dell’offerta turistica e valorizzando la citta’, rendendola sempre piu’ attrattiva e accogliente”, dichiara Roberto, sindaco di