Troppa fila alla buvette del Senato gli imbucati tra i senatori che protestano | scattano i controlli

Leggi su Open.online

Da qualche tempo inc’è un problema con cui sia i parlamentari della maggioranza che quelli dell’opposizione devono fare i conti: le file interminabili al bar e al ristorante di Palazzo Madama. Qualcosa dev’essere certamente sfuggito di mano, al punto che i tre questori del– dopo aver ricevuto una raffica di lamentele e segnalazioni – hanno deciso di far scattare i. Il sospetto, infatti, è che i luoghi di ristoro di Palazzo Madama siano frequentati abitualmente anche da chi non vi potrebbe accedere e contribuisce ad allungare i tempi di attesa per tutti gli altri.La mail dei questori del«Numerosiri lamentano, in particolare durante i lavori dell’Assemblea, il sovraffollamento del self service e della caffetteria del primo piano di Palazzo Madama a causa della presenza di persone non autorizzate», si legge nella mail inviata a tutti gli eletti dai questori del, secondo quanto riporta Adnkronos.