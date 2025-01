Ilrestodelcarlino.it - Triste compleanno: compie 101 anni e muore

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Jesi (Ancona), 18 gennaio 2025 – Aveva spento 101 candeline giovedì, nell’abbraccio dei famigliari che durante il ricovero al Carlo Urbani di Jesi, non l’avevano lasciata sola neppure un secondo. È spirata all’indomani, ieri mattina, il giorno dopo il suo. Un destino cinico, quello che ha accompagnato gli ultimi giorni di Antonia Stolfi. Una storica nonnina di Cupramontana, che tutti conoscevano in paese. Era forte il suo desiderio, pur sognato con garbo, classe e compostezza, di superare quel traguardo. E in effetti ci era riuscita il 16 gennaio. “Ma non come avrebbe voluto”, la voce di un parente. Conseguenza di una brutta caduta ad inizio anno e di una diagnosi impietosa: frattura del femore. Motivo per il quale, purtroppo, Antonia era confinata da qualche tempo nel reparto di ortopedia.