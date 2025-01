Lettera43.it - Terzo mandato, Beppe Sala: «Quella del Pd è una posizione antistorica»

Dopo aver espresso il suo sostegno a Zaia e De Luca relativamente alè tornato a parlare del tema, sostenendo come ladel Partito democratico sia «» e sottolineando come gli amministratori locali abbiano sempre rappresentato una forza per il partito. «Non vorrei che fossero visti con un po’ di fastidio,sbagliata. Il partito democratico, appunto, si chiama democratico. In Europa non c’è limite ai mandati, noi siamo una democrazia diversa? Mi pare davvero unaantidemocratica».: «Perché due mandati come limite nei Comuni, mentre in Parlamento o in Europa no?»«Due mandati come limite ad esempio nei Comuni sì, mentre no in Parlamento o in Europa quando fa comodo», ha detto ancora il primo cittadino milanese.ha poi evidenziato le difficoltà quotidiane che affrontano i sindaci e i governatori, respingendo l’idea che abbiano un eccesso di potere: «Vorrei che qualcuno stesse al mio fianco una settimana, vedrebbe che continuamente devo fare le nozze con i fichi secchi».