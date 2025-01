Iltempo.it - Sottocorona avverte: "Piogge molto forti". Quali regioni bagneranno

Il maltempo non molla la presa e, anzi, sembra pronto a colpire. Parola di Paolo, che in diretta dallo studio di Omnibus ha diffuso le previsioni meteo per il weekend appena iniziato. "Maltempoforte" colpirà la Sardegna. Situazione in miglioramento, invece, in Sicilia. L'instabilità, però, riguarderà "tutto il Sud peninsulare", dove lesaranno "". Attenuazione attesa al Centro. Al Nord, invece, si registrerà solamente "qualche debole precipitazione". Questo il quadro tracciato dall'esperto per la giornata di oggi, sabato 18 gennaio. Domani, domenica 19 gennaio, "si attenua il maltempo al Sud". "Le nuvole ci sono, leanche, ma sonopiù deboli", ha precisato. Il "centro della bassa pressione" è al centro del Tirreno, dove il maltempo continuerà ad avere la meglio.