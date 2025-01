Lapresse.it - Separazione carriere, Santalucia: “Proteste? Non è ribellismo illegale, ma fedeltà a Repubblica”

“Non c’è nessuna forma dio istituzionalmente incompatibile con le forme di protesta di cui si parla, ma si tratta di rendere palese alla cittadinanza le ragioni per le quali noi riteniamo che questo disegno costituzionale non vada nel senso di un miglioramento della giustizia, nel rafforzamento delle garanzie di indipendenza e autonomia. Abbiamo il potere di dirlo”. Così il presidente dell’ANM Giuseppe, a margine del consiglio direttivo di Roma, rispondendo alle domande dei cronisti in merito alla possibilità, da parte dell’associazione dei magistrati, di attuare forme di protesta in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.“Come funzionari pubblici siamo assolutamente fedeli allae proprio per questo che faremo ciò che ci accingiamo a fare: permassima alla”.