Lanazione.it - Nata, arriva la rassegna «Cascate di gioia»

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 18 gennaio 2025 – Una nuovaTeatrale dedicata ai più piccoli apre le sue porte presso il Centro di Aggregazione Sociale di Indicatore, Arezzo: si intitola “DI” ed è curata dalla Compagnia, che da molti anni si occupa di programmazione e produzione di teatro per ragazzi nel territorio del Casentino e Arezzo. Domenica 19 gennaio alle ore 17.00 va in scena “ACQUA MATTA”, uno spettacolo di burattini di e con Cinzia Corazzesi. Oh no! Tribolino ha combinato un guaio: ha consumato tutta l’acqua del paese di AcquaMatta per lavare il suo amico Tirapuzze; sua moglie, Ira Sonante, diventa furiosa a tal punto che lo obbliga ad andare in cerca dell’acqua per riparare al danno imminente. Tribolino, eroe/antieroe, parte così all’avventura, combinandone di tutti i colori.