Napoli, caccia all'erede di Kvara: tutte le ipotesi che studia Manna

lavoradi: da Garnacho a Chiesa e Zhegrova fino alle“alternative”dileche– SerieanewsIlha appena incassato una cifra importante dalla cessione ditskhelia al PSG, circa 70 milioni di euro. Una cifra che, seppur alta, lascia spazio a una riflessione: come sostituire un giocatore che, in pochi anni, è diventato fondamentale per gli equilibri offensivi della squadra?E, soprattutto, come usare al meglio questi soldi per migliorare la rosa a disposizione di Conte e raggiungere i traguardi ambiziosi della stagione? La finestra di mercato di gennaio si sta avvicinando alla sua chiusura e le opzioni non mancano, ma ogni scelta porta con sé vantaggi e compromessi.Una delle strade più affascinanti e costose è quella che porta a Alejandro Garnacho, il giovane talento del Manchester United.