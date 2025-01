Lettera43.it - Morte Ramy Elgaml, pm: «I carabinieri hanno rispettato le regole durante l’inseguimento»

Secondo la procura di Milano, non sarebbero emerse violazioni di norme, protocolli o leggi penali nell'inseguimento che ha preceduto la morte di Ramy Elgaml il 24 novembre 2024. La vicenda, avvenuta dopo una corsa di circa 8 chilometri per le strade di Milano, vede un carabiniere indagato per omicidio stradale e, insieme ad altri due colleghi, per presunto depistaggio. I magistrati hanno escluso responsabilità dirette dei militari soprattutto grazie a un video, trasmesso da Dritto e Rovescio, che mostra i carabinieri intenti a prestare soccorso ai due giovani coinvolti nello schianto dello scooter. Tale filmato, ripreso dalla bodycam di uno dei militari, potrebbe non essere stato inizialmente acquisito dagli inquirenti.