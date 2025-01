Sport.quotidiano.net - Menichini ha trovato la cura per Pontedera. Per la Vis Pesaro sarà una partita da sudare

Con la ciurma al completo alla conquista di. Dopo il rinnovo di Zoia fino al 2028 l’obiettivo in casa Vis si sposta ora sulla gara di domani (ore 17,30, anche su Sky). Gli uomini di Stellone sono infatti alla ricerca della prima vittoria in trasferta del 2025. Per ottenerlaperò necessario abbattere il muro eretto in queste ultime settimane dalla difesa toscana. I granata infatti dopo la manita subita dal Rimini ad inizio Dicembre, grazie ad uno stile di gioco accorto ed un 4-2-3-1 che sta fornendo garanzie, hanno blindato la propria porta. Un solo gol subito nelle successive quattro partite, zero nelle ultime tre. Grazie ad un’ ottima organizzazione difensiva nel nuovo anno la loro porta è ancora inviolata proprio come quella dei pesaresi. Con i biancorossi ilcondivide anche il numero di punti ottenuti da inizio anno ovvero 4.