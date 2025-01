Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Aiava/Jasika 6-3 1-0, Australian Open 2025 in DIRETTA: subito break anche nel secondo set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-GIRON DALLE 9.00LADI MUSETTI-SHELTON DALLE 7.00LADI PAOLINI-SVITOLINA DALLE 9.00LADI SONEGO-MAROZSAN (3° MATCH DALL’1.00)40-30 Prova a tenere lo scambiocontro, palla che però rimane appena larga.30-30 Scambio lungo, poi entrache toglie il tempo adcon la volée vincente di rovescio.15-30 Smash vincente di.0-30costringe a un miracolo al volole tira addosso (poi si scusa).0-15tira su, che non riesce a controllare il dritto dell’azzurra.2-0confermato! Andrea serve una prima profonda sulla qualenon riesce a organizzarsi bene.40-40 DECIDING POINT:tira sudopo il servizio, non lasciandogli il tempo di organizzare il dritto.