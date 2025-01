Oasport.it - LIVE Biathlon, Staffetta femminile Ruhpolding 2025 in DIRETTA: azzurre per una gara onorevole

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale delladi, tappa della Coppa del Mondo di2024/. L’Italia cerca una reazione nella 4×6 km donne che va in scena quest’oggi sulle nevi tedesche. L’obiettivo odierno dell’Italia è quello di gettarsi definitivamente alle spalle la 15 km di giovedì dove la sola Samuela Comola è riuscita ad entrare in zona punti. Il quartetto azzurro, formato da Rebecca Passler, Dorothea Wierer, Martina Trabucchi e Michela Carrara, cerca una buonaper conquistare punti preziosi per la classifica per nazioni dove il Bel Paese è chiamato a difendere la quinta posizione dall’assalto di Svizzera ed Austria.La nazionale favorita per quest’evento non può non essere la Francia, che ha dimostrato una grande competitività con tutte le proprie atlete nel corso di questa stagione.