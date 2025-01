Ilrestodelcarlino.it - "L’intelligenza artificiale è arte"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

come strumento di creatività, giostrandone le potenzialità con accortezza, e con la consapevolezza di ciò che si vuole ottenere, tenendo desta l’attenzione nei confronti della possibilità di esserne dominati. Ecco cosa c’è di inedito e seducente nella bella mostra di Serge Gualini in visione fino al 26 gennaio alla Galleria ex Pescheria. Dalle pareti occhi che seguono il visitatore con sguardi siderali, volti innegabilmente di scuola fiamminga avviluppati in scafandri dalle trasparenze di cristallo e la tessitura della plastica. "I pittori della scuola fiamminga costituiscono la mia ispirazione - dice infatti l’autore - . Sono belga mi sono formato all’Istituto Superiore delle Arti Visive La Cambre di Bruxelles, dove ho sperimentato diverse tecniche, dal disegno figurativo all’digitale".