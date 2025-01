Liberoquotidiano.it - "Linciati dietro le quinte": insulti alla moglie Barbara dopo i titoli di coda di Affari tuoi

"Ecco, che avevo detto? Doveva accettare i 28.000 euro.. Ed è pure colpa della. Credeva di avere il pacco grande e invece aria fritta". Adogni mossa viene commentata e criticata in tempo reale su X dai telespettatori, da casa. E nel mirino del quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino spesso ci finiscono i partner, i fratelli, le sorelle, le mamme e i papà dei concorrenti in studio. Se le cose vanno male, è sempre "colpa loro" secondo la stragrande maggioranza dei fan. Prendete Enrico dal Lazio, simpatico ex pacchista promosso nella puntata andata in onda venerdì 17 gennaio. Con lui c'è, la bella e spigliata. I due, molto affiatati, si divertono, bno insieme i lenti, lei se la ride quandouna chiamata fortunata il consorte accenna uno spogliarello insieme a De Martino e al suo "gemello".