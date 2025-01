Ilrestodelcarlino.it - Lavoro nel turismo: la Cgil attacca: "È sottopagato e spesso irregolare"

Come fa a essere appetibile une troppo? La domanda la pone lache fa le radiografie al mercato delin ambito turistico. "Un’offerta turistica di qualità deve essere supportata da un mercato delaltrettanto qualificato – premette il sindacato –. Purtroppo, ilnel settore turistico continua a essere un problema diffuso, coinvolgendo il 76% delle aziende ispezionate, come indicano i report periodici dell’Ispettorato nazionale del. Questa situazione, unita ai bassi salari medi (17.091 euro annui), riduce la capacità del territorio di sviluppare un’industria turistica sostenibile. Le retribuzioni stagionali non agricole sono particolarmente basse, con una media di 5.093 euro, e le donne guadagnano circa 600 euro in meno rispetto agli uomini.