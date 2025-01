Inter-news.it - Inter, torna Acerbi e su Frattesi una sensazione! Un altro è out – CdS

Allenamento di antivigilia di-Empoli con notizie sia positive che negative dall’infermeria.Francesco. Mentre Davideè in dubbio. Uninvece è da considerare out.INFERMERIA – Ormai è una routine che gli allenamenti dell’finiscano con un paio di notizie positive e unnegative. Ieri si è registrato il pieno recupero di, che insieme a Mkhitaryan sarà arruolabile per la partita di domani contro l’Empoli a San Siro (una tendenza da migliorare). Il difensore ex Lazio aveva allarmato un po’ tutti giovedì quando si era allenato a parte. Ma si trattava solamente di gestione muscolare. Ieri ha fatto lavoroo con la squadra e contro i toscani sarà a disposizione. Da capire invece le condizioni di Davide. Lo scontento di Appiano Gentile ha fatto sia lavoro con la squadra che differenziato, visto l’affaticamento muscolare con cui deve fare i conti.