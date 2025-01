Lanazione.it - Il momento della verità. Montecatini, ora o mai più

Leggi su Lanazione.it

Diciannovesima giornata al via domani (ore 15) nel girone A di Promozione. Prima il Forte dei Marmi, poi il San Giuliano in Coppa Italia:delicatissimo nella stagione del Valdinievole. Si inizia dal campionato, con la trasferta al Forte. La squadra di Fabbri dovrà impegnarsi al massimo per portare via punti preziosi. Anche la Larcianese sarà impegnata in trasferta, sul campoLunigiana Pontremolese. Una gara dal tasso di difficoltà alto, considerato che la squadra avversaria, pur avendo avuto una penalizzazione di dieci punti, è‘ collocata in zona medio-altaclassifica. Mister Cerasa riavrà a disposizione il centrocampista Marianelli, che ha scontato il turno di squalifica. Molto probabilmente saranno del match anche il difensore Bagni ed il centrocampista Salerno, assenti domenica scorsa con l’Intercomunale Monsummano, ma che hanno recuperato dai rispettivi infortuni muscolari.