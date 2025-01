Iodonna.it - Il conduttore di Affari tuoi e il tennista tornano vanno in studio per una sorpresa

Leggi su Iodonna.it

Le storie di C’è posta per te 2025protagoniste del sabato di Canale 5. Stasera alle 21.35 circa va in onda la seconda puntata, con nuove vicende familiari da raccontare, nuovi legami interrotti da ricucire e sorprese con cui stupire i destinatari della celebre busta. “Amici” di Maria De Filippi: i vincitori dal 2001 a oggi X Leggi anche › Stasera su Canale 5 debutta “C’è posta per te 2025”, gli ospiti della nuova edizione C’è posta per te 2025, gli ospiti della seconda puntataAnche questo appuntamento vedrà in scaletta richieste di aiuto per trovare o ritrovare un punto di incontro con una persona cara.