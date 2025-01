Ilfattoquotidiano.it - “Igor Sollai indagato per violenza sessuale”, l’uomo che ha confessato il femminicidio della moglie trovato con una 15enne

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Un’accusa peraggravata per, il 43enne in carcere a Uta, reo confesso dell’omicidio e dell’occultamento di cadavere, Francesca Deidda, 42 anni, uccisa a martellate nella sua casa di San Sperate nel maggio 2024. Secondo quanto riporta l’Unione Sardaaccusato di avere ucciso la, il cui corpo fu risolo il 18 luglio in un borsone abbandonato nelle campagne tra Sinnai e San Vito vicino alla vecchia statale 125, sarebbe stato sorpreso dai carabinieri nella casa di San Sperate con unasdraiata nel letto.Secondo quanto riporta il quotidiano la ragazzina sarebbe figlia di amici. La minorenne è stata trovata seminuda e senza scarpe, con indosso solo un paio di short e un top. Gli investigatori sono riusciti a intervenire grazie alle microspie piazzate sia in casa che in auto durante le indagini per il delitto, da cui per mesi si è detto estraneo: proprio grazie alle microspie, i carabinieri sono riusciti a scoprire in tempo reale cheaveva convinto la quindicenne a seguirlo in casa e a far intervenire immediatamente i colleghi del posto, arrivati in casa con la scusa di notificargli un atto.